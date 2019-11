Pietro Lombardi über Ex Sarah: „Wir sind keine besten Freunde“

Pietro und Sarah Lombardi (beide 27) sind bereits seit 2016 getrennt, haben aber den gemeinsamen Sohn Alessio (4). Damit es ihm immer gut geht, halten die beiden auch nach dem öffentlichen Trennungsdrama zusammen.

Auf Instagram beantwortet Pietro Lombardi regelmäßig Fan-Fragen und einer will wissen: „Wie gut befreundet bist du mit Sarah Skala 1-10?“ Auch wenn die Frage sehr privat ist, beantwortet der Sänger diese natürlich und erklärt: „Also ich würde sagen, dass wir auf gar keinen Fall beste Freunde sind.“

„Wir halten zusammen“

Doch Pietro fügt hinzu: „Aber wir verstehen uns echt gut.“ Über die Trennung ist mittlerweile Gras gewachsen und Sarah und Pietro kommen gut miteinander aus: „Wir halten, was unseren Kleinen betrifft, auch immer zu 1000 Prozent zusammen. Egal, wer, wo, wie was sagt. So sollte das sein.“

Im Gegensatz zu seiner Ex ist der 27-jährige noch Single. Erst vor wenigen Wochen bandelte er mit „Love Island“-Kandidatin Melissa an, doch er entschied sich nach zwei Dates es bei einer Freundschaft zu belassen. Der süße Pietro fühlte sich einfach noch nicht bereit…