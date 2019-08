Pietro Lombardi über Sarahs Freund: „Er hat mein vollstes Vertrauen“

Pietro Lombardi (27) und Sarah Lombardi (26) haben sich im Herbst 2016 getrennt, ziehen gemeinsam den vierjährigen Alessio groß. Dass es ihm so gut geht, liegt daran, dass sie ein eingespieltes Team sind.

Nach einer kurzen Liebelei mit ihrem Ex Michal ist Sarah Lombardi seit über einem Jahr mit dem Berliner Roberto Ostuni zusammen. Wenn Sarah berufliche Termine hat, passt Roberto auch hin und wieder auf den kleinen Alessio auf. Das klappt gut und Roberto scheint sich mit dem Kleinen blendend zu verstehen.

Sie verstehen sich gut

Für Pietro Lombardi kein Problem, doch zuvor soll es ein längeres Gespräch zwischen ihm und Roberto gegeben haben, wie er gegenüber RTL erzählt: „Ich verstehe mich mit Roberto super, er hat mein vollstes Vertrauen. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten, sehr respektvoll, ich vertraue ihm Alessio voll und ganz an.“

Im Gegensatz zu seiner Ex ist Pietro nach wie vor Single, offiziell gab es seit der Trennung keine neue Frau in seinem Leben. In der Vergangenheit betonte der Sänger immer wieder, dass es ihm am Liebsten wäre, wenn seine Zukünftige nicht im Showbiz und ein ganz normales Mädchen von nebenan ist.