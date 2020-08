05.08.2020 16:56 Uhr

Pietro Lombardi verrät: So steht es um die neue Frau in seinem Leben

Vor drei Wochen ließ Pietro Lombardi die Bombe platzen: Es gibt eine neue Frau in seinem Leben. Viel preisgegeben hat dazu aber nicht, lediglich, dass sie sich momentan kennenlernen.

Seit vier Jahren single

Seit seiner Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi ist Pietro Lombardi solo. Auch wenn er zugibt, hier und da mal eine Frau getroffen zu haben, war nie die Richtige dabei.

Vor einigen Monaten datete er Melissa Damilia, die momentan bei „Kampf der Realitytstars“ zu sehen ist. Doch auch daraus wurde nichts Ernstes, denn damals sagte er, er sei noch nicht bereit gewesen für eine feste Bindung.

Auch interessant:

Es gibt eine neue Frau

Vor wenigen Wochen lüftete Pietro dann ein Geheimnis. In einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, was es Neues in der Liebe gibt. Er erklärte daraufhin knapp: „Ja, ich lerne gerade eine Frau kennen, nach langer Zeit.“

Von einer Beziehung kann er zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht sprechen, schließlich ist alles noch ganz frisch: „Es ist aber aktuell noch zu früh um irgendwas darüber zu sagen, deshalb sag ich jetzt lieber nichts. Mal sehen was die Zukunft bringt“, so der Sänger in seiner Insta-Story.

Galerie

Die Dame ist noch aktuell

Jetzt, drei Wochen später wollte ein Fan wissen, wie es nun um Pietro und seine unbekannte Dame steht und auch diesmal antwortete der Sänger in einer Fragerunde sehr ehrlich:

„Wir lernen uns immer noch kennen und lassen uns da auch Zeit, man darf nichts überstürzen“, so Lombardi in seiner Instagram-Story. Das klingt also, als ob es echt etwas Ernstes sein könnte.

Ist sie die Richtige?

Ein anderer Fan will von Pietro wissen, wie es ist als Person der Öffentlichkeit eine Frau zu daten: „Ist es nicht schwieriger eine Frau kennenzulernen? Bei der heutigen Zeit und deinem Ruhm?“

Darauf antwortet Pietro nur knapp: „Wenn es die richtige Frau ist geht das!“ Das klingt ja vielversprechend…