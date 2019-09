Pietro Lombardi vs. „Love Island“-Danilo: Wer gewinnt Melissas Herz?

Seit Tagen schaut Pietro Lombardi (27) vom heimischen Sofa die aktuelle „Love Island„-Staffel und eine Kandidatin scheint es ihm sehr angetan zu haben: Melissa. Die knutscht und fummelt zwar zur Zeit mit ihrem Couple Danilo, das hält Pietro aber nicht ab weiter von Melissa zu schwärmen.

Besagte Melissa bekam in der „Love Island-Villa von Pietro Lombardi Schwärmereien mit und war geschmeichelt. Weniger erfreut war jedoch Danilo, der seinem Kontrahenten direkt eine wüste Kampfansage durch den Fernseher schickte.

Pietro wittert seine Chance

Auf die reagierte der Sänger nun so, gegenüber RTL erklärt er diplomatisch und schelmisch grinsend: „Ach Danilo, ich kann es ja verstehen. Es ist ein Couple und war so eine kleine Kampfansage. Und das soll es auch bleiben – gar keine Frage. Aber ob sie glücklich macht in der Zukunft, das steht in Frage.

Vielleicht behält Pietro recht. Denn auch, wenn Melissa und Danilo als Pärchen aus der Sendung gehen sollten, ist das keine Garantie für eine glückliche Beziehung. Nicht selten trennten sich die „Love Island“-Paare schon wenige Wochen nach dem Dreh-Schluss. Und dann wittert der süße Pietro sicher seine Chance…