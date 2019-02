Pietro Lombardi: Was geht mit diesem Model?

Donnerstag, 14. Februar 2019 12:25 Uhr

Seit der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Sarah Lombardi ist Pietro Single. Nun gibt es eine Dame, die durchaus Interesse an ihm zeigt, das Schweizer Model Jastina. Ob da echt mehr geht?

Die spielte in dem Musikvideo zu seinem neuen Song „Nur ein Tanz“ die weibliche Hauptrolle und durfte dem Sänger ziemlich nah kommen. Die scheint gefallen an ihm gefunden zu haben und schwärmt im Gespräch mit RTL regelrecht von dem Junggesellen.

Sie scheint Interesse zu haben

„Er hat für mich gesungen, wir haben zusammen getanzt. Ich kann das immer noch nicht in Worte beschreiben, was ich dabei gefühlt habe“, so die 20-jährige.

Jastina klingt, als ob sie sich mehr erhofft, denn sie fügt hinzu: „Wir verstehen uns gut, nach wie vor – schreiben ab und zu. Aber mehr ist da leider nicht. Ich schließe es nicht aus, aber dazu gehören immer zwei Personen.“

Wer ist Jastina? Das 20-jährige Model nahm 2018 für die Schweiz bei der Miss Universe Wahl teil, schaffte es aber dort nicht in die Top 20. Jastina absolvierte eine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau.