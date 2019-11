Pietro Lombardi: Weihnachten mit Sarah und Alessio

Es geht mit großen Schritten auf die Weihnachtsfeiertage zu und viele beginnen jetzt schon mit der Planung, wo und mit wem gefeiert wird. Auch im Hause Lombardi wird sich überlegt, wie Weihnachten verbracht wird.

Nachdem Pietro Lombardi am Dienstag verkündete, dass es zwischen ihm und seinem Kurzzeit-Flirt „Love Island“-Melissa schon wieder vorbei ist, wird sie beim kommenden Weihnachtsfest wohl keine Rolle spielen. Dagegen seine Ex-Frau Sarah Lombardi schon.

Alessio soll es gut gehen

Auf Instagram fragte ein Fan, wie ob Pietro dieses Jahr Weihnachten wieder mit Sarah verbringen wird und der antwortete: „Ja natürlich wie jedes Jahr.“ Das liegt natürlich vor allem an Söhnchen Alessio, schließlich wollen beide das es ihm gut geht.

Ein anderer Fan bohrt weiter nach und will wissen, ob die Situation nicht unangenehm ist, mit seiner Ex das Fest der Liebe zu zelebrieren. Daraufhin erklärt Pietro: „Quatsch, alles entspannt, ist ja jetzt das 4. Jahr schon so.“ Also alles paletti im Hause Lombardi…