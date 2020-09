21.09.2020 19:36 Uhr

Pietro Lombardi will mit Laura Maria Rypa „alt werden“

Laura Maria Rypa ist die Richtige, da ist sich Pietro Lombardi sicher. Erst vor wenigen Tagen machte er seine neue Liebe öffentlich und zeigt sich ab sofort an der Seite seiner neuen Freundin.

Schon seit Wochen wurde gemunkelt, wer die unbekannte Dame ist, die Pietro Lombardi datet. Seit einiger Zeit hatten sich die Gerüchte verdichtet, dass es sich dabei wirklich um die 24-jährige Düsseldorferin handeln könnte.

Laura ist seine neue Freundin

Am vergangenen Samstag lüftete Pietro dann endlich das große Geheimnis mit einem ersten Pärchenpic und den einfachen Worten: „Ich liebe dich!“ Endlich hat er nach über vier langen Jahren Single-Dasein eine neue Freundin.

In der Vergangenheit betonte der Sänger immer wieder, dass er nur eine Frau in der Öffentlichkeit zeigen werde, bei der es ihm absolut erst ist. Und somit scheint Laura also genau diese Frau zu sein, die er so lang gesucht hat.

Er steht immer hinter ihr

Auf Instagram meldete er sich jetzt noch einmal mit einem sehr langen Text zu Wort und schreibt: „Es war echt ein großer Schritt für mich und ich war sehr aufgeregt, diesen Schritt mit euch zu teilen, denn ich habe immer gesagt, wenn ich eine Frau wieder öffentlich zeige, dann wird es dir Frau sein, mit der ich alt werden möchte!“

Und weiter: „Dieser Mensch hat es geschafft, meine dunkle Seele wieder glücklich zu machen und egal wer wo was sagt, ich werde immer zu 100% zu ihr stehen. Wir sind ein Team.“

„Jeder hat seine Vergangenheit“

Pietro lässt durchblicken, dass er auf das Liebes-Outing nicht nur positives Feedback bekommen hat und erklärt: „Viele haben ihre Vorurteile, weil sie den Menschen nicht kennen. Jeder hat seine Vergangenheit, ich meine und Laura ihre und das ist auch okay so.“

Ob er damit auf ihren Ex-Freund Weston McKennie andeutet?

Das ist ihr Ex

Bevor Laura Maria mit Pietro zusammen, soll sie den Juventus-Turin-Kicker Weston McKennie gedatet haben. Der 22-jährige Mittelfeldspieler steht als Leihspieler des FC Schalke 04 in Italien bei Juventus Turin unter Vertrag und ist A-Nationalspieler. Als die beiden noch zusammen waren, gab es viele Liebes-Postings für die Fans. Angeblich sollen die beiden sich Anfang des Jahres getrennt haben.

