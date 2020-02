Pietro Lombardi will Sarahs Neuen vorerst nicht kennenlernen

Nach ihrer Trennung von Ex-Freund Roberto Ostuni turtelt Sarah Lombardi (27) ganz öffentlich mit einem Neuen. Julian Büscher (26) scheint ihr Herz im Sturm erobert zu haben, vor wenigen Tagen jubelte sie dem Amateur-Fußballer vom Spielfeldrand zu.

Ex-Mann Pietro Lombardi (27) beobachtet Sarahs Liebesleben eher aus der Ferne, wünscht seiner Ex aber viel Glück. Er selbst ist seit deren Trennung im Herbst 2018 weiterhin Single, eine Frau gab es bei ihm seitdem nicht mehr.

„Ist doch schön für Sarah“

Für Sarah ist Julian der dritte Mann nach ihrer Ehe. Vorerst will Pietro ihn aber noch nicht kennenlernen und erklärt: „Ist doch schön für Sarah! Ich will ihn nur erst Mal gar nicht kennenlernen. Sie sollen erstmal fest zusammen sein, dann wird da eh kein Weg dran vorbeiführen“, so der Sänger gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Und fährt fort: „Ansonsten juckt mich Sarahs Beziehung nicht. Ich habe mein eigenes Leben und kann mich nicht ständig um das Leben von meiner Ex kümmern. Nur wenn mein Sohn eine Rolle dabei spielt.“