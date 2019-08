Pietro Lombardi & Xavier Naidoo singen auf Sarah Harrisons Hochzeit

Mittwoch, 14. August 2019 09:28 Uhr

Wenn zwei Influencer heiraten, dann kommen sie alle. Am Dienstagabend haben Sarah und Dominic Harrsion zum zweiten Mal geheiratet, sie gaben sich bereits vor zwei Jahren standesamtlich das Ja-Wort.

In der Nähe von Heidelberg in der Location Hoher Darsberg haben Dominic und Sarah Harrison zu ihrer großen Hochzeitsfeier geladen und hatten zahlreiche bekannte Gesichter unter ihren Gästen. z.B. Sarah’s beste Freundin und Ex-„Bachelor“-Gewinnerin Liz Kaeber.

Quelle: instagram.com



Xavier war Überraschungsgast

Für die musikalische Untermalung sorgten Pietro Lombardi und Xavier Naidoo. Pietro und das Hochzeitspaar sind schon lang befreundet, sodass es für den Sänger natürlich eine Selbstverständlichkeit war, auf deren Hochzeit zu singen. Xavier Naidoo, mit Leib und Seele Mannheimer aber ansässig in Heidelberg, schaute dann auch noch vorbei. Auf Instagram erzählt er: „Weil es nur ein paar Minuten von Mannheim weg ist, dachte ich, ich werde Hochzeitsstalker.“ Für das Brautpaar eine riesige Überraschung, die von nichts wussten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Team Harrison Fanpage? (@_harrison.fanpage_) am Aug 13, 2019 um 2:07 PDT

Von Pietro gab es natürlich auch ein Ständchen, der u.a. eine Live-Version von seinem Song „Nur ein Tanz“ zum Besten gab und „A Whole new World“ aus dem Film „Aladdin“. Für Sarah und Dominic hatte die Hochzeitssause bereits einen Tag zuvor begonnen, am Montag gab es eine lockere Pre-Wedding-Feier, die mit der gestrigen Party ihren krönenden Abschluss fand.

Quelle: instagram.com