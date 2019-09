„Pitch Perfect“-Star Anna Camp fühlt sich super als frisch Geschiedene

Anna Camp fühlt sich nach ihrer Scheidung von Skylar Astin „zum ersten Mal seit langem frei“. Die beiden ‚Pitch Perfect‘-Stars sind seit August, nur vier Monate, nachdem sie im April ihre Trennung nach zweijähriger Ehe bekannt gaben, offiziell geschieden.

Nun ist die 36-jährige Anna wegen ihrer romantischen und beruflichen Zukunft „aufgeregt“ und ist froh, dass ihr 31-jähriger Ex aus ihrem Leben verschwunden ist.

Sie fühlt sich endlich frei

‚Entertainment Tonight‘ sagte Camp: „Ich fühle mich irgendwie zum ersten Mal seit langem frei, aus vielerlei Gründen. Ich bin sehr aufgeregt und gleichzeitig sehr geerdet, was großartig ist. Und ich habe mich schon eine Weile nicht mehr so gefühlt. Also ist es ein neues Ding für mich, weshalb ich aufgeregt bin.“

Anna und Skylar lernten sich während der Dreharbeiten zum ersten ‚Pitch Perfect‚-Film 2012 kennen und begannen ihre Beziehung ein Jahr später, bevor sie sich im Oktober 2016 das Eheversprechen gaben. Für den ‚Café Society‘-Star war es bereits die zweite Ehe, da er zuvor bereits von 2010 bis 2013 mit Schauspieler Michael Mosley verheiratet gewesen war.