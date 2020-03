Prince Damien: So steht er zu Tinder und Co.

In der vergangenen Staffel des Dschungelcamps sprach Sieger Prince Damien (29) ganz offen über sein Liebesleben. Er fühlt sich sowohl zu Frauen, als auch zu Männern hingezogen. Doch trotzdem wollte es mit der Liebe bis jetzt nicht so wirklich klappen – er ist noch Single.

Klatsch-tratsch.de traf Prince Damien am Rande der Berlinale-Veranstaltung „Movie Meets Media“ und dort verriet er, dass er gerne solche Partys besucht: „Ich trinke eigentlich nur Wasser und kein Alkohol. Ich hatte einmal als ich jünger war ein Absturz das fand ich so blöd, dass ich nun kein Alkohol mehr trinke. Aber ich gehe echt gerne auf Veranstaltungen, vielleicht finde ich da ja die große Liebe, vielleicht klappt es ja heute.“

Quelle: instagram.com

Er hält nichts von Tinder

Ob Prince Damien an diesem Abend allein nach Hause gegangen ist? Auf jeden Fall hat er bereits herausgefunden, dass Partys ein guter Ort sind um mit Menschen in Kontakt zu treten, denn Tinder und Co. sind überhaupt nicht sein Ding: „Online-Dating ist hingegen nichts für mich. Ich ziehe es vor jemanden auf Veranstaltungen kennen zu lernen.“

Der süße Prince Damien ist also immer noch auf der Suche und mit Sicherheit wird schon bald Mr. Right oder Mrs. Right vor ihm stehen…