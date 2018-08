Prinz Harry und Meghan Markle: Wochenende bei den Clooneys

Dienstag, 21. August 2018 18:08 Uhr

Prinz Harry und Meghan Markle ließen es sich mit George und Amal Clooney im Urlaub gut gehen.

Das königliche Paar flog am Donnerstag (16. August) nach Italien, um dort Zeit mit dem Hollywood-Darsteller und seiner schönen Frau in ihrer Villa am Comer See zu verbringen.

Laut dem italienischen Magazin ‚Chi‘ half Meghan der Menschenrechtsanwältin dabei, auf ihre 14 Monate alten Zwillinge Alexander und Ella aufzupassen, während Harry mit dem Schauspieler und einer Gruppe Freunden Basketball spielte. Am Samstag (18. August) soll das Hollywood-Traumpaar ein üppiges Galadinner zu Ehren ihrer royalen Gäste ausgerichtet haben. Um die 15 Freunde hatten die Clooneys zu dem Mahl geladen, das bis in die frühen Morgenstunden angedauert haben soll.

Quelle: instagram.com

Villa abgeschirmt

Gut möglich, dass sich George und Amal bei den königlichen Turteltauben für ihre Einladung zur Märchenhochzeit im Mai revanchieren wollten. Harry und Meghan flogen offenbar mit einem Privatjet ein und blieben bis Sonntag (19. August) bei ihren Freunden, bevor es wieder zurück in die britische Heimat ging. Obwohl die Royals das schicke Anwesen aus dem 18. Jahrhundert das ganze Wochenende über nicht verließen, wurden einheimische Polizisten beauftragt, für ihre Sicherheit zu sorgen.