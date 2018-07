Prinz Harry und Meghan: „Sie können die Welt verändern“

Sonntag, 29. Juli 2018 17:22 Uhr

Meghan Markle und Prinz Harry gelten für viele als DAS derzeit angesagteste Traumpaar. Auch für Harrys guten Freund Nacho Figueras, einem bekannten Polostar. Er schwärmte jetzt via Instagram von den beiden und lobte sie in den höchsten Tönen.

Meghan würde „rocken“ und Harry und sie hätten sich gefunden, um „die Welt zu verändern“. Harry und Nacho nahmen kürzlich gemeinsam am Sentebale Polo Cup 2018 im Royal Country of Berkshire teil. Meghan, seit diesem Jahr Herzogin von Sussex, besuchte natürlich das Spiel um ihren Mann zu unterstützen und überreichte Figueras nach einem erfolgreichen Sieg die Trophäe, während sie beide Küsse auf die Wange austauschten.

„Dieses Mädchen rockt wirklich. Je länger ich dich kenne, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ihr beide euch gefunden habt, um die Welt zu verändern“ schrieb Nacho am Freitag auf seinem Instagram-Account. Dazu postete er ein Foto mit den beiden auf der Sport-Veranstaltung. „Lasst uns die Welt zu einem besseren Ort machen!“ schrieb er weiter.

Quelle: instagram.com

Der Sentebale Polo Cup sammelt mit dem Event Geld für die Sentebale-Stiftung, die Prinz Harry gemeinsam mit Prinz Seeiso des afrikanischen Königreichs Lesotho mitbegründete. Die Organisation hilft Kindern, die an HIV erkrankt sind. Es ist nur eine von vielen Stiftungen, deren Harry als Patron angehört.

Engagierte Herzogin

Auch Meghan beschäftigt sich eingehend mit humanitäter Arbeit. Die ehemalige Schauspielerin ist unter anderem Fürsprecherin der Organisationen „UN Women“, ist Beraterin der britischen Hilfsorganisation „One Young World“ und weltweite Botschafterin der humanitären Organisation „World Vision“, die verarmten Kindern und ihren Familien auf der ganzen Welt hilft. 2016 besuchte die 36-Jährige im Auftrag der Organisation eine afrikanische Gemeinde in Ruanda. Dort sorgte sie dafür, dass dem Ort Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht wird. 2017 reiste sie aus humanitären Gründen alleine nach Indien.

„Sie hat sich so vielen menschenrechtlichen Projekten gewidmet und ich weiß, dass Harry seine riesige Macht in dieser Welt einsetzt, um wirklich großartige Dinge zu tun. Ich denke zusammen können sie ziemlich unglaubliche Dinge vollbringen“, schwärmte auch Markles Ex-„Suits“-Co-Star Patrick J. Adams in einem Interview mit den „E!News“ im Jahr 2017. (SV)

Quelle: instagram.com