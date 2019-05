Prinzessin Charlotte: Neue Bilder zum 4. Geburtstag

Donnerstag, 2. Mai 2019 09:27 Uhr

Erst kürzlich überraschte der britische Palast mit neuen Bildern von Prinz Louis, nun gibt es Nachschub von Prinzessin Charlotte, dem zweitältesten Kind von Herzogin Kate und Prinz William. Die kleine feiert nämlich am 2. Mai ihren vierten Geburtstag und ist schon richtig groß geworden.

Auf den neuesten Bildern von Prinzessin Charlotte posiert sie auf einer Grünfläche, klettert über einen Zaun oder hat ein Blümchen in der Hand – was kleine Mädchen eben so machen. Dabei verzaubert sie alle mit ihrem strahlenden Lächeln. Wie bereits bei den Bilder von Prinz Louis, hat auch diesmal Kate auf den Auslöser gedrückt. Sie ist eine leidenschaftliche Hobby-Fotografin.

Quelle: instagram.com

Auffällig ist, die kleine Charlotte sieht aus wie ihre Papa Prinz William, nur eben mit mehr Haupthaar. Dasselbe verschmitzte Lächeln und die gleichen rosigen Wangen wie der Papa. Schon bald darf sich Charlotte über Nachwuchs in der Familie freuen. Ihr Onkel Prinz Harry und seine Frau Meghan dürften in den nächsten Tagen oder Wochen Eltern werden.

Quelle: instagram.com