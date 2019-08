Priyanka Chopra: Will sie gar keine Kinder von Nick?

Donnerstag, 1. August 2019 13:31 Uhr

Priyanka Chopra und Nick Jonas haben es mit Kindern nicht eilig. Das glückliche Paar gab sich erst im Dezember letzten Jahres da Ja-Wort und obwohl definitiv beide Kinder wollen, hat das Paar es mit der Familiengründung nicht eilig.

Sie wollen ihren Fokus aktuell eher auf ihre jeweiligen Karrieren legen und in der Film- bzw. Musikbranche noch einige Meilensteine erreichen, bevor sie gemeinsam sesshaft werden. Ein Insider verriet nun gegenüber ‚Entertainment Tonight‘, was der 26-jährige Musiker und die 36-jährige Schauspielerin für Zukunftspläne haben: „Nick und Priyanka wollen Kinder, aber jetzt gerade ist das keine Priorität. Beide sind sehr beschäftigt und mit der Reunion und dem massiven Erfolg der Jonas Brother wissen beide, wie viel Zeit eine Tour in Anspruch nehmen wird.“

Quelle: instagram.com

Sie wollen sich Zeit lassen

Die beiden Stars machen sich also keinen Druck und setzen sich selbst keine Zeitlimits. Stattdessen wollen sie ihre Familie lieber natürlich wachsen lassen. „Nick und Priyanka machen sich keinen Druck, dass sie Kinder bekommen müssen. Sie genießen die Ehe, reisen und arbeiten. Für das Paar ist es okay, dass es passiert, wenn es passiert und dann wird es ein Segen sein“, so der Insider.