Promi Big Brother: Christos Manazidis ist Shirin Davids Ex-Freund

Freitag, 9. August 2019 20:08 Uhr

Nachdem die neuen „Promi Big Brother“-Bewohner bekannt gegeben wurden, haben sich sicher alle über 35 gefragt: Wer ist eigentlich dieser Bushido-Verschnitt Christos Manazidis? Teenager und junge Erwachsene kennen ihn eher unter dem Namen Chris von Bullshit TV.

Viel mehr weiß man nicht über den erfolgreichen YouTuber und gelernten Grafiker. Dass er mal der Mann an der Seite von Shirin David war, wissen sicher nur eingefleischte Fans der beiden. Und tatsächlich, Chris Manazidis und Shirin waren ein Paar, zeigten sich zusammen bei Events und auch auf YouTube.

Alte Videos sind von ihrem Kanal bereits wieder gelöscht, dennoch finden sich auf der Videoplattform noch Videos von befreundeten YouTube-Kollegen, in denen die beiden zusammen zu sehen sind. Das Paar war zwischen 2015 und 2016 ein Paar. Das Liebes-Aus bestätigte sie über YouTube, nachdem bereits einige Wochen spekuliert worden war, dass die beiden kein Paar mehr sein sollen.

Dass Shirin über das Beziehungs-Aus sprach, passte Chris damals nicht, er motzt in einem Livestream auf YouNow: „Ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen unangebracht und respektlos! […] Aber jeder so, wie er Bock hat. Das, was ich vertrete, kann ich von anderen Leuten nicht erwarte. Aber ich besitze so viel Anstand und Respekt, dass ich sage ‚Leute, die ganze Zeit herumzubohren, es geht niemanden etwas an außer Shirin und mich‘.“

So sollte seine Traumfrau sein

Seit der Trennung der beiden, waren sowohl er, als auch sie, zumindest offiziell, in keiner Beziehung mehr! Nun wird Chris bei „Promi Big Brother“ zu sehen sein und das hat er seinen YouTube-Kollegen zu verdanken, wie er gegenüber SAT.1 sagt:

„Die haben gesagt: „Du gehst da jetzt rein – als Mutprobe!“ Und da konnte ich im Endeffekt nicht „Nein“ sagen. Es gibt bei uns auf dem Kanal ein Format, das sich „Chris traut sich alles!“ nennt. Insofern passt das und ich habe bisher auch alle Mutproben bestanden. Das soll natürlich weiterhin auch so bleiben.“

Übrigens, Chris hat ein sehr interessantes Hobby, er bemalt Damen-Hintern: „Ich habe einfach zwei Dinge miteinander verbunden, die mir sehr gefallen: Malerei und Booties (lacht). Eine „lebende Leinwand“ finde ich faszinierend und es ist eine Sache, die man nicht so häufig sieht.“

Wie seine Traumfrau sein soll, da ist sich Manazidis übrigens sicher und hat genaue Vorstellungen, dazu sagt er: Ich bin da nicht auf einen bestimmten Typ festgelegt. Sie sollte Temperament und Feuer haben, mich quasi auf Trab halten ko?nnen. Etwas Reibung und Spannung ist immer gut. Ich verbringe zum Beispiel gerne viel Zeit allein zu Hause, ho?re Musik, male, will einfach ungesto?rt sein. Man muss mit meiner Einstellung zurechtkommen und nicht versuchen, mich zu a?ndern. So etwas kann in einer Beziehung schnell nach hinten losgehen.“