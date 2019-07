Rami Malek über seine Freundin: „Da ist mir einfach der Kiefer heruntergefallen“

Mittwoch, 3. Juli 2019 22:08 Uhr

Rami Malek lobt seine Freundin in den Himmel. Der 38-jährige Schauspieler kommt aus dem Schwärmen über seine Freundin, Schauspielkollegin Lucy Boynton, gar nicht mehr raus – die beiden lernten sich am Set des Films ‚Bohemian Rhapsody‚, in dem Malek den einstigen Rockstar Freddy Mercury verkörperte, kennen und lieben.

Im Interview mit der Zeitung ‚Daily Mirror‘, lobte der Oscar-Preisträger seine bessere Hälfte nun in den höchsten Tönen. So mache sie ständig überraschende Dinge, um ihn glücklich zu machen. Er schwärmte: „Ich bin so glücklich, jemanden in meinem Leben zu haben, der sehr schöne, überraschende Dinge tut, ein erstaunliches Lächeln hat und mich erdet.“

„Ich war beeindruckt“

Eines der Dinge, die Lucy für ihren Liebsten getan habe, war, ihn mit einer Party zu überraschen, als er im Mai seinen 38ten Geburtstag feierte. „Ich mag es nicht, meinen Geburtstag zu feiern, aber ich konnte sehen, dass sie sehr nervös war. Ich beendete die Arbeit am Freitag früh und sie brachte mich auf das Dach und ich dachte, etwas Besonderes sei los. Dann ist mir einfach der Kiefer heruntergefallen. Ich war beeindruckt, alle zu sehen, und ich konnte nicht glauben, dass Lucy sie alle eingeflogen und ein ganzes Wochenende für uns geplant hatte.“ Er stellt glücklich fest: „Ich konnte nicht glauben, dass ich das Glück hatte, jemanden zu haben, der Rücksicht auf mein Leben nimmt.“