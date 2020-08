04.08.2020 10:01 Uhr

Rebecca Mir: Fans sind sich sicher – „endlich schwanger“

Rebecca Mir bringt die Gerüchteküche derzeit ordentlich zum Kochen. Die Fans der Moderatorin sind nämlich felsenfest davon überzeugt, dass die Beauty und ihr Mann Massimo Sinató ihr erstes Kind erwarten.

Neuster Anlass für die Annahme ist die Insta-Story, die die 28-Jährige zuletzt gepostet hat. Darin trug Rebecca ein Kleid, unter dem, trotz Raffung an der Taille, eine Wölbung im Bereich ihres Bauches zu erkennen war. Neben der Moderatorin waren in der Story auch Vanessa Mai und Schauspielerin Cheyenne Pahde zu sehen, an deren Seite Mir getanzt hat. Grund der Zusammenkunft war die Verlinkung zu einem Event des Schmuckherstellers „Purelei“, in Mannheim.

Vorfreude der Fans

Seitdem Rebecca Mir das Foto gepostet hat, debattieren die Follower fleißig über dass angebliche Baby-Bäuchlein. „Auf dem Bild sieht man es zwar nicht aber in deiner Story sah es eindeutig aus“, kommentiert zum Beispiel ein User. „Endlich schwanger“, schreibt ein besonders überzeugter Nutzer. Ob die Vorfreude des Fans berechtigt ist, wird sich aber noch zeigen müssen. Die Beauty und ihr Massimo haben sich bisher nämlich noch nicht dazu geäußert.

Seit acht Jahren liiert

Immerhin sind die beiden aber auch schon seit rund vier Jahren miteinander verheiratet. 2012 haben sich der Tänzer und seine damalige Tanzpartnerin in der TV-Show „Let’s Dance“ kennengelernt. Rund drei Jahre später folgte dann die Traumhochzeit auf Sizilien. Und obwohl das Model und Massimo schon längere Zeit ein Paar sind, scheinen die beiden nach wie vor frisch verliebt zu sein.

Frisch verliebt

Erst vor wenigen Tagen hat die ehemalige „GNTM„-Kandidatin auf Instagram mal wieder gezeigt, dass sie und ihr Mann noch immer auf Wolke sieben schweben: Da gab es nämlich wunderschöne Knutsch-Bilder zu sehen, die offensichtlich bei einem Ausflug zum See entstanden sind. Doch trotz aller süßen Zweisamkeit, interessieren sich die Follower auch hier nur für das Thema Nachwuchs. Ist sie nun – oder ist sie nicht?

Bald zu dritt?

„Wann gibts du es endlich zu „, schreibt ein Abonnent. „So ein schönes Paar und bald mit einem Kind“, kommentiert ein anderer. Spätestens in ein paar Monaten wird sich herausstellen, ob das Paar tatsächlich Familienzuwachs bekommt.