Reese Witherspoon: Freund von Tochter Ava sieht aus wie Papa Ryan

Dienstag, 11. Juni 2019 10:48 Uhr

Bei dieser Familie scheint der Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, zu 100 Prozent zu zutreffen. Nicht nur, dass Reese Witherspoons (43) Tochter Ava (19) ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist, nun hat Ava auch ihren neuen Freund auf Instagram vorgestellt.

Und siehe da, Avas Freund sieht aus wie ihr Papa Schauspieler Ryan Phillippe (44). Schaut man sich das Bild der beiden Verliebten an, könnte man meinen Reese und Ryan in den 90er-Jahren zu sehen. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler am Set von „Eiskalte Engel“ im Jahr 1998.

Will man das hören?

Auch Avas Follower sind der Meinung, dass ihr Freund ihrem Papa ähnelt. Eine schreibt: „Sieht aus wie ein junger Ryan“ oder „Das Bild erinnert mich daran, als Reese und Ryan zusammen waren.“

Quelle: instagram.com

Avas Freund hat tatsächlich Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Aber vermutlich ist der eigene Papa das Letzte an was man denken möchte, wenn man frisch verliebt ist und seinen neuen Freund küsst. Das merkt auch ein weiterer Follower an und schrieb voller Ironie: „Ich bin mir sicher, dass sie es liebt zu hören, dass ihr Freund wie eine junge Version ihres Vaters aussieht.“