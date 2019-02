Richard Gere: Es war Liebe auf den ersten Blick

Sonntag, 10. Februar 2019 14:29 Uhr

Hollywoodstar Richard Gere (69) hat sich sofort in seine erst 35 Jahre junge Frau Alejandra Silva verliebt.

Der Schauspieler, der bereits mit Cindy Crawford verheiratet war sowie den 19-jährigen Sohn Homer aus seiner zweiten Ehe mit Carey Lowell hat, hat sich noch nie so schnell mit jemanden verbunden gefühlt, wie damals vor fünf Jahren, als er seine heutige Frau das erste Mal traf. „[Es war Liebe auf den ersten Blick], von meiner Seite aus. Ich wurde sofort glücklich, nur, indem ich sie ansah. Es war eines dieser mächtigen Dinge“, so der Star gegenüber dem ‘Sunday Times‘-Magazin.

Dreimal verheiratet

So eine starke Verbundenheit war trotz seiner drei Ehen noch völlig neu für ihn: „Ja, ich war dreimal verheiratet. Aber es war damals nicht mit so einem starken Gefühl verbunden wie dieses Mal. Aber ich erinnere mich daran, wie ich jede meiner Frauen das erste Mal traf.“ Obwohl seine letzten Ehen alle scheiterten, hegt der 69-Jährige keine negativen Gefühle gegenüber seinen Ex-Frauen. „Ich habe viel Glück“, so Gere bescheiden. Auch mit seiner 35-jährigen Frau läuft alles Super. Das Paar erwartet zurzeit Nachwuchs. Sorgen darüber, dass er als Vater zu alt sein könnte, macht sich der werdende Papa jedoch nicht: „Überhaupt nicht. Nein.“