Richard Lugner präsentiert seinen Stargast des Opernballs 2020

In Wien ist wieder Opernball-Saison: Der österreichische Bauunternehmer Richard „Mörtel“ Lugner kommt in Begleitung der ehemaligen Weltklasse-Skirennläuferin Lindsey Vonn zum diesjährigen Ball. Sie ist die erste Topsportlerin, die Lugner zum Opernball begleitet. Normalerweise schmückt sich Lugner mit Stars und Sternchen aus der Film- und Society-Welt.

Es ist das Highlight der österreichischen High-Society: Richard Lugner holt sich jedes Jahr zum Wiener Opernball mehr oder weniger bekannte Berühmtheiten.Dieses Jahr lud er sich einen besonders unkonventionellen Gast ein. Lindsey Vonn ist ehemalige Skirennläuferin, die mehrfach die Weltmeisterschaft gewann. Außerdem ist sie die Exfreundin von Tiger Woods. Die US-amerikanische Athletin trat im Februar 2019 mit 34 Jahren zurück, nachdem sie unglaubliche 82 Mal den Titel im Weltcup-Rennen holte.

Quelle: instagram.com

Ein bewundernswerter Gast

Der Druck wird groß sein, da in den vorigen Jahren schon Model Elle MacPherson, Schauspielerin Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton und Kim Kardashian den Lugner begleiten durften. Die Skier muss die Blondine nun gegen Ballkleid und Schminke eintauschen. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärte der Österreicher, dass er die Amerikanerin auswählte, weil sie sehr gut deutsch spreche. Der 87-Jährige begründete die Entscheidung, keine Schauspielerin einzuladen, damit, dass „er im Gemüsegarten der schönen Frauen wildert“.

Er scheint aber ganz beeindruckt zu sein von Lindsey: „Sie ist die berühmteste Skifahrerin, die es je gegeben hat“, schwärmt der illustre, aber immer noch mopsfidele Bauunternehmer. Dass Vonn ihrem Verlobten einen Heiratsantrag machte, fand er jedenfalls toll, wie er heute auf einer Pressekonferenz verkündete. Ihr würde er aber keine Avancen machen wollen: „Die Lindsey Vonn hat lauter kräftige Männer, nicht so Zniachtln, wie ich bin“. „Zniachtl“ ist österreichisch und bedeutet so viel wie ‚kleine, schmächtige Person‘. Wie die kleine schmächtige Person neben der 1,78 m Großen aussieht, sehen wir am 20. Februar.

Quelle: instagram.com

Den medialen Wirbel um das Ereignis nutzt der Bauunternehmer, um sein Einkaufszentrum „Lugner City“ mit rund 100 Geschäften in Wien zu promoten. Dort muss jeder von Lugners Stargästen vor Besuch des Opernballs Autogramme geben.

Lindsey ist Olympiasiegerin in der Abfahrt und gewann bei Weltmeisterschaften zweimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Mit insgesamt 82 Erfolgen ist sie die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte und gehört zu den besten Athletinnen des alpinen Skisports.