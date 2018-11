Rihanna ist noch mit ihrem arabischen Milliardär zusammen?

Donnerstag, 29. November 2018 09:29 Uhr

In der Vergangenheit hatte Rihanna (30) kein Glück in der Liebe, wenn sie es zu öffentlich auslebte. Vielleicht ist das nun der Grund, warum sie ihre angebliche Beziehung mit Milliardär Hassan Jameel so privat wie möglich hält.

Sogar so privat, dass sich viele fragen: Sie die Beiden noch zusammen?

Viel ist über den arabischen Geschäftsmann und die Beziehung zu Rihanna ist nicht bekannt. Angefangen zu daten haben sie sich jedoch im Sommer 2017. Gemeinsame Bilder sind äußerst rar und viel verrät die Sängerin über ihre Liebe auch nicht.

Quelle: instagram.com

Sie wurden zusammen gesichtet

Nun wurden sie am Dienstagabend gemeinsam in Santa Monica, Kalifornien gesichtet. Eine Traube Bodyguards brachte das Paar in einen privaten Dinnerclub, in dem sich viele Promis herumtreiben. Dort blieben sie für über drei Stunden.

Quelle: instagram.com

Aber wer ist eigentlich dieser Hassan Jameel? Seiner Familie gehört die Firma „Abdul Latif Jameel Co.“, die 2016 auf Rang zwölf der Forbes Liste der reichsten Araber landete. Jameel ist Vize-Präsident der Firma, die ein geschätztes Vermögen von 1,3 Milliarden Euro hat. Seiner Familie gehört außerdem eine gesamte arabische Fußball-Liga und bevor er Rihanna datete, gab es Gerüchte um eine Beziehung mit Naomi Campbell.