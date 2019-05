Rita Ora: Deshalb findet sie einfach nicht den Richtigen

Dienstag, 21. Mai 2019 10:57 Uhr

Rita Ora findet es schwierig, den Richtigen zu finden. Die 28-Jährige wurde in letzter Zeit immer wieder mit verschiedenen Prominenten auf romantische Weise in Verbindung gebracht, unter anderem Andrew Garfield, Calvin Harris, Rob Kardashian und Andrew Wyatt.

Sie selbst sagt aber, dass Dating im Moment gar nicht ihre oberste Priorität sei und sie es ohnehin viel zu schwer finde, den Richtigen zu treffen, da sie permanent im Blick der Öffentlichkeit stehe.

Quelle: instagram.com

Ewig warten?

„Ich fand einfach, dass es zu kompliziert ist, jemanden zu daten. Aber wenn es zu schwierig ist, bestätigt das doch nur, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich werde mit jedem Mann in Verbindung gebracht, mit dem ich gesehen werde, aber um ehrlich zu sein: Jetzt gerade ist eine Beziehung nicht meine oberste Priorität“, verriet die Sängerin nun der britischen Zeitung ‚The Sun‘.

Trotzdem will die ‚Let You Love Me‘-Sängerin nicht zu lange mit der Jagd nach Mr. Right warten: „Ich will aber auch nicht zu lange warten, weil ich in der Zukunft eine große Familie haben will.“