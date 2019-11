Rob Kardashian und Blac Chyna: So opulent war Dreams 3. Geburtstag

Dream Kardashian feierte schon den dritten Geburtstag. Das kleine Mädchen konnte sich gestern (10. November) über eine tolle Kindergeburtstagparty mit Torte im ‚Trolls‘-Theme freuen. Sowohl Papa Rob Kardashian als auch die Tanten Khloé Kardashian mit ihrer kleinen True und Kim Kardashian West mit ihren Kindern Chicago und Psalm waren zu Gast.

Dream trug ein süßes pinkes Prinzessinnenkleidchen und die Party wurde via Social Media auch mit den Fans der berühmten Familie geteilt, die an dem besonderen Ehrentag von Dream teilhaben wollten. Sogar Rob Kardashian, der sonst eigentlich eher als medien-scheu gilt und sich wegen seines geänderten Lebensstils aus der Öffentlichkeit und aus den publizierten Events seiner Familie heraushält, war in einigen der Videos zu sehen.

Quelle: instagram.com

Er verbringt viel Zeit mit der Familie

„Er versucht in letzter Zeit, mehr Sport zu machen und gesünder zu leben“, erklärte nun ein Insider gegenüber dem Magazin ‚People‘. „Das lässt ihn sich besser mit sich selbst fühlen. Er will wieder rausgehen und teilhaben.“ Auch Halloween verbrachte er bereits außer Haus mit seiner Familie.

„Er hat an Halloween mit seiner Familie und Freunden wirklich Spaß gehabt. Hoffentlich kann er mit den Workouts weitermachen und sich weiterhin so gut fühlen. Alle wollen, dass er einen etwas extrovertierteren Lebensstil pflegt.“