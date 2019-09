Rocco Stark: Was sagt eigentlich Ex Nathalie zu seinem Liebesbeweis?

Vor rund einem Jahr scheiterte die Ehe von Rocco Stark (33) und seiner Noch-Ehefrau Nathalie. Trotzdem wagt er für seine große Liebe ein waghalsiges Experiment. Am Donnerstag startete Rocco zu Fuß von Berlin nach München.

Gleichzeitig verzichtete er 365 Tage auf Alkohol, Zigaretten, Partys, Sex, Freunde und seine Familie – alles, um seiner Nathalie zu beweisen, wie ernst er es meint. Gegenüber klatsch-tratsch.de sagte Rocco Stark: „Weil ich meiner Frau beweisen wollte, wie sehr ich sie liebe und auf was ich, für sie bereit bin, zu verzichten und das 365 Tage.“

Quelle: instagram.com

So reagiert Nathalie

Aber was sagt eigentlich Rocco Starks Ex Nathalie zu seinem Liebesbeweis? Selbstverständlich wurde sie von ihren zahlreichen Followern immer wieder auf das Thema angesprochen und gefragt, was sie von der Aktion hält. Die scheint das jedoch kalt zu lassen und postete einen gelangweilten Hund und schrieb dazu: „Bitte schalte diese peinlichen Lügen aus.“

Ist das eine klare Ansage an Rocco? Sie kündigte außerdem an, am Samstag auf Instagram Live zu gehen und sich zu dem Thema äußern zu wollen. Fakt ist aber, Nathalie hat schon seit Monaten einen neuen Freund, bestätigte in den Kommentaren auch, dass sie immer noch mit ihm zusammen sei.

Es bleibt also spannend…