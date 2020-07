Montag, 27. Juli 2020 20:15 Uhr

Romeo Beckham im Liebesurlaub mit seiner Mia

Romeo Beckham schwebt im Liebes-Glück. Auf Instagram hat der 17-Jährige gerade ein Urlaubsfoto gepostet, auf dem er mit seiner Mia Regan zu sehen ist.

Das Foto soll wohl in Apulien, was im Süden Italiens liegt, aufgenommen worden sein. Das berichtet zumindest die Briten-Zeitung „Daily Mail“. Auf dem Post lächeln beide etwas verlegen aber dennoch glücklich in die Kamera.

Quelle: instagram.com

Auf Wolke 7

Ein Paar sind sie aber schon seit rund einem Jahr. Auf den sozialen Netzwerken haben die Turteltauben in letzter Zeit immer wieder gezeigt, dass sie auf Wolke 7 schweben.

Quelle: instagram.com

Mit der Blondine hat sich der Sohn von David Beckham jedenfalls eine echte Beauty geangelt. Auf Instagram folgen der Schönheit rund 171.000 Follower.