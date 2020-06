Rosalia: Bandelt sie mit diesem Hip Hop-Star an?

Ein gemeinsames Foto auf Instagram heizt die Gerüchteküche ein. Datet die US-Newcomerin Rosalia (27) etwa French Montana (35)?

Rosalia ist der neue Star am Musikhimmel. Die Spanierin begeistert die Menschen weltweit mit ihrer tollen Stimme und selbstbewussten Ausstrahlung. Rein optisch ist die Musikerin definitiv eine echte Granate.

Wie es scheint, kann sich auch der Rapper French Montana gar nicht an ihr sattsehen. Der „Unforgettable“-Star postete am Wochenende ein Bild von sich mit der Sängerin. In die Caption schrieb er: „Das Single-Leben läuft.“

Flirt oder Friendzone?

Aha, was möchte uns der US-Star damit sagen? Lief da etwa was zwischen dem durchtrainierten Musiker aus Marokko und Rosalia? Die Sängerin ließ bislang nichts durchblicken. Sie kommentierte das Bild lediglich mit den Worten: „Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Bruder“.

Bruder? Klingt nicht nach einer heißen Nacht in Miami. Also entweder weist sie ihren berühmten Verehrer mit dieser Formulierung knallhart in die Friendzone zurück oder sie will ihn nur ein bisschen necken.

French Montana liebt weibliche Kurven

Die junge Frau passt definitiv in das Beuteschema des Rappers. Dieser datete in der Vergangenheit andere prominente Damen wie zum Beispiel Khloé Kardashian (35) und Iggy Azalea (30). Er scheint demnach eine Schwäche für Frauen mit Kurven zu haben.

Ob der Rapper denn überhaupt Rosalias Geschmack entspricht, können wir nicht sagen, da kaum etwas über ihre bisherigen Ex-Freunde bekannt ist. Unserer Meinung nach fällt French Montana in die Kategorie „Kann man machen, muss man aber nicht“. Dem Musiker gelang es allerdings in den letzten Jahren seinen Body gut in Form zu bringen. Von daher steht einem versuchsweisen sexy Mitternachtssnack nichts entgegen.