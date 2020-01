Ross Antony: So denkt er wirklich über Florian Silbereisen

Ross Antony ist von Florian Silbereisen als Kapitän begeistert. An Weihnachten war Schlagerstar Florian Silbereisen zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als Kapitän an Bord des „Traumschiffs“ zu sehen. Im Vorhinein hatte es große Kritik gehagelt, doch die kann Musiker Ross Anthony nur korrigieren:

„Er ist ein toller Kapitän. Ich finde es schön, dass Schlager-Künstler auch andere Facetten von sich zeigen können. Ich fand ihn in dieser Rolle wirklich super!“ Im Interview mit ‘Promiflash’ erklärte der 45-Jährige jetzt weiter: „Er ist DER Showmaster in Deutschland! Ihn in so einer Rolle zu sehen, da müssen sich die Zuschauer auch erst mal dran gewöhnen.“

Das sagt Inka Bause

Und auch ,Traumschiff’-Kollegin Inka Bause hatte Silbereisen im Interview mit ‘Gala’ in Schutz genommen: „Natürlich ist er kein richtiger Kapitän. Wahrscheinlich wäre er im wahren Leben auch zu jung, um ein Kapitän sein zu können. Wir machen Unterhaltung und Florian Silbereisen ist einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstler im deutschen Fernsehen. Ich finde es wunderbar, dass er diesem Schiff einen neuen Anstrich gibt und gönne ihm das auch von Herzen. Ich kann mir keinen charmanteren Entertainment-Kapitän vorstellen.“