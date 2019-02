Ruby O. Fee: Bekam sie das von Matthias Schweighöfer zum B-Day?

Donnerstag, 7. Februar 2019 11:55 Uhr

Heute wird Ruby O. Fee zarte 23 Jahre alt. Am 7. Februar wird sie als Ruby Moonstone Camilla Willow Fee in San José, Costa Rica geboren. Seit Tagen ist sie in aller Munde, weil sie die neue Frau an der Seite von Matthias Schweighöfer ist.

Nun postete die Schauspielerin anlässlich ihres Geburtstags ein Foto auf Instagram, dass Raum für Spekulationen lässt. Auf dem Bild trägt Ruby ein großes weißes T-Shirt, vermutlich ein Nachthemd und hält einen XXL-Blumenstrauß in den Armen.

Quelle: instagram.com

Dazu schrieb sie: „Happy Happy. Danke mein Herz.“ Ob damit ihr Freund Matthias Schweighöfer gemeint ist? Das weiß nur Ruby, doch so verführerisch wie sie an den Blumen riecht, ist das gut möglich.