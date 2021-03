Rúrik Gíslason: Seine Freundin ist genauso so heiß wie er!

Rúrik Gíslason ist derzeit der wohl angesagteste Hottie im deutschen Fernsehen. Die Zuschauerinnen von „Let's Dance“ können sich an dem Ex-Fußballer gar nicht mehr sattsehen! Doch der Isländer ist vergeben. Seine Freundin ist aber mindestens genauso heiß wie er.

Wo hat sich Rúrik Gíslason (33) nur all die Jahre versteckt? Kaum zu glauben, dass der Frauenschwarm hierzulande erst durch seine Teilnahme bei „Let’s Dance“ so richtig ins Gespräch gekommen ist.

Während seiner Karriere als Fußballer lief der ehemalige Nationalspieler der Isländer eher unterm Radar auf dem Schirm hatten ihn bis zu seiner WM-Teilnahme 2018 nur die wenigsten. Das hat sich damals zumindest während des Turniers für kurze Zeit geändert, danach ist er wieder in der 2. Bundesliga abgetaucht und spielte dort unter anderem für den SV Sandhausen.

Model aus Brasilien

Wenn der Muskelprotz ab heute bei „Let’s Dance“ mit Renata Luisin übers Tanzparkett wirbelt, fliegen dem 33-Jährigen die Frauenherzen allerdings wieder reihenweise zu! Zum Bedauern seiner weiblichen Anhänger ist Rúrik Gíslason aber längst vergeben und zwar an das Model Nathalia Soliani! Die brasilianische Beauty ist mindestens genauso heiß wie ihr Name klingt.

Absolutes Traumpaar

Seit Anfang 2019 sind die beiden ein Paar. Beim Promi-Event „Lambertz Monday Night“ haben die Turteltauben die Beziehung 2020 offiziell gemacht. Seitdem stellt das Duo seine Liebe auf Instagram immer wieder zur Schau. Ihren heißen Body zeigt die 1,73 Meter große Brünette auf Instagram in letzter Zeit allerdings nur sehr selten.

Heißer Body und XXL-Beine

Schade eigentlich, denn Natalia ist nicht nur um ihre sportliche und schlanke Figur, sondern auch um ihre endlos langen Beine zu beneiden. In ihrer Freizeit verbringt das Model viel Zeit in der Natur oder bekommt beim Golfen den Kopf frei. Bisher sind die beiden noch kinderlos, was sich ja bekanntermaßen schnell ändern kann.

So steht es um die Familienplanung

Auch eine Hochzeit scheint bisher noch nicht in Planung zu sein, zumindest offiziell. Neben gelegentlichen Pärchen-Fotos halten Natalia und ihr heißer Fang Rúrik ihr Privatleben nämlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit.

Rúrik Gíslason ist offen für Neues

Am heutigen 5. März ist Rúrik Gíslason wieder ab 20. 15 bei RTL zu sehen, wenn er bei „Let’s Dance“ mit Tanzpartnerin Renata Lusin sein Talent im Salsa-Tanz unter Beweis stellen möchte.

„Der Grund, warum ich bei „Let’s Dance“ mitmache, ist, dass es etwas völlig Neues für mich ist und sich als eine absolute Herausforderung darstellt“, so der Frauenschwarm vorab gegenüber RTL. „Nach meinem Rücktritt vom Fußball habe ich beschlossen, offen für neue Dinge zu sein, und Tanzen ist definitiv neu für mich“. (JuC)