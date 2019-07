Ryan Seacrest datet jetzt also dieses Top-Model

Donnerstag, 4. Juli 2019 13:27 Uhr

Ryan Seacrest datet das Model Larissa Schot. Bilder des 44-jährigen Fernseh- und Radiomoderators, auf denen er seine neue Freundin küsst, tauchten während eines Urlaubs der beiden im französischen Cannes vor einigen Wochen auf.

Darauf war der ‚America’s Next Topmodel‚-Star laut ‚The Sun Online‘ mit Seacrest auf einer schwimmenden Plattform im Meer zu sehen. Die neue Romanze des Moderators folgt einige Monate, nachdem er und seine Freundin, Köchin Shayna Taylor, mit der er drei Jahre zusammen gewesen war, sich zu einer „freundschaftlichen“ Trennung entschieden.

Quelle: instagram.com

Darum ging seine letzte Beziehung in die Brüche

Damals sagte ein Insider dem Magazin ‚People‘: „Nach drei Jahren zusammen wollte Shayna mehr von der Beziehung. Es fühlte sich für sie wie der nächste natürliche Schritt an. Sie war bereit, zu heiraten, aber Ryan war noch nicht dort angekommen. Ryan und Shayna hatten immer tiefe Gefühle füreinander und hatten eine wunderbare Beziehung. Aber sie kam an einen Punkt, an dem es mehr Sinn machte, sich zu trennen. […] Aber sie stehen sich immer noch sehr nahe…“ Ob das nun wohl immer noch der Fall ist?