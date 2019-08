Sarah Harrison: Follower sind enttäuscht von ihrem Brautkleid

Mittwoch, 14. August 2019 16:45 Uhr

Sarah Harrisons Brautkleid konnte nicht jeden Fan begeistern. Die 28-Jährige und ihr Liebster Dominic gaben sich am Dienstag (13. August) zum zweiten Mal das Ja-Wort. Nach den Feierlichkeiten wollte sie diesen Tag auch mit ihren Followern feiern und teilte zahlreiche Aufnahmen ihrer Traumhochzeit via Instagram.

Ausgerechnet für ihr Brautkleid erntete sie jedoch reichlich Kritik. „Ich bin so sprachlos. Was heute alles passiert ist, es übertrifft einfach alles“, strahlte Sarah kürzlich in ihrer Instagram-Story. Für ihre Hochzeit fuhren sie und ihr Mann die ganz großen Geschütze auf: Neben einer traumhaften Location und einem spektakulären Feuerwerk überraschte sie die Gäste mit musikalischen Star-Auftritten von Xavier Naidoo und Pietro Lombardi.

Trotzdem bekam sie für ihre Märchen-Hochzeit nicht nur positives Feedback. Obwohl die einstige ‚Bachelor‘-Teilnehmerin für ihren großen Tag wochenlang im Fitnessstudio trainierte, konnte besonders ihr Aussehen nicht jeden Fan überzeugen. Sarah Harrison präsentierte sich in einer schulterfreien Robe mit einem ausladendem Rock. Dazu wählte sie offene Haare und schmückte diese mit einem Schleier und einem Haarreifen. Ihr Cinderella-Look spaltet seither die Meinungen ihrer Fans.

„Absolut langweilig. Dafür das so ein Tamtam ums Kleid und alles gemacht wurde“, „Erwartungen waren wahrscheinlich zu hoch, was Ihr Kleid und Styling anging“ oder „Deine Haare sehen aus wie immer irgendwie total schade. Nicht wie eine Braut Frisur, sondern genauso, wie wenn du einfach zum Grillen zu deiner Familie fährst oder so“, ist in einigen der kritischen Kommentare zu lesen. Reichlich positive Unterstützung bekommt die Blondine jedoch von anderen Promi-Damen und Influencerinnen, wie Pam Marta, Doreen Dietel, Anna Wilken oder Katharina Damm.

