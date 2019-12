Sara Kulka über Ehe-Probleme: „Das funktioniert nicht mehr mit uns“

Sara Kulka spricht offen über ihre Ehe-Probleme. Die 29-jährige ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Teilnehmerin präsentiert in den sozialen Netzwerken wie andere oft nur die schönen Seiten ihres Lebens im Rampenlicht.

Nun aber zeigte sie sich überraschend offen und sprach in ihrer Instagram-Story über ihre Ehe-Probleme – die mittlerweile kein Thema mehr sind. „Aktuell führe ich eine gleichberechtigte Ehe auf Augenhöhe, aber das war nicht immer so“, beginnt Kulka auf der Fotosharing-Plattform.

Quelle: instagram.com

„Wir müssen uns trennen!“

Nach der Geburt ihrer Kinder Matilda (5) und Annabell (3) habe es in der Beziehung zu ihrem Ehemann, der die Öffentlichkeit meidet, offenbar Probleme gegeben. Die Blondine erklärt: „Kinder bespaßen, Haushalt und dann auch noch arbeiten: Ich habe den Fehler gemacht, mir am Anfang alles alleine zuzumuten. Irgendwann war ich dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das funktioniert nicht mehr mit uns, wir müssen uns trennen.“

Die ehemalige ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‚-Teilnehmerin hat allerdings nicht aufgegeben und viel mit ihrem Liebsten über Bedürfnisse und Glück gesprochen, wie sie weiter berichtet.

Quelle: instagram.com

Schlussendlich habe sie ihre Ehe „reparieren“ können und neue Strukturen eingeführt, die eine weitere Zuspitzung zukünftig vermeiden sollen. „Mein Mann ist nun für die Bürokratie, die Küche und alles Handwerkliche verantwortlich“, so Kulka.

Heute sind die 29-Jährige und ihr Ehemann wieder glücklich, wie die Influencerin in ihrem Video auch betonte. „Jetzt ist es harmonisch wie nie“, freut sie sich. Durch die neuen Strukturen sei zudem auch ihr Mann seiner Vateraufgabe wieder näher gekommen.