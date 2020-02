Sarah Connor: Ihre kleine Schwester hat geheiratet

Sophia-Luisa Lewe, die kleine Schwester der Sängerin Sarah Connor, hat ihrem Liebsten Basti Scheibe das Ja-Wort gegeben. Die schöne Schwester der berühmten Musikerin hat ihre Hochzeit nun auf ihrem Account auf Instagram offiziell gemacht.

Die hübsche Lulu spielte 2001 in dem Musikvideo zu Sarahs Hit ‚From Sarah With Love’ mit, in dem die kleine Schwester der Künstlerin gerade einmal acht Jahre alt gewesen ist.

„Mein Ein und Alles und nun mein Ehemann“

In ihrem Freund Basti hat sie die ganz große Liebe gefunden. Die in Delmenhorst geborene Lulu hatte sich auf ganz klassische Weise vor zehn Wochen in Paris, der Stadt der Liebe, mit ihrem Schatz verlobt. Die 27-Jährige teilte auf ihrer Social Media-Plattform ein Foto von sich und ihrem Ehemann, auf dem die Verliebten im Standesamt zu sehen sind.

Quelle: instagram.com

Unter das Bild schrieb die Schönheit schwärmend über ihren Liebling: „Meine Sonne, mein Fels, mein Held, mein Ein und Alles und nun mein Ehemann – alles Gute zum Geburtstag mein Schatz! Auf 100 weitere Geburtstage zusammen.“

Sarah selbst hat Lulu jedoch noch nicht zu dem besonderen Anlass gratuliert – zumindest nicht online. Sicherlich sprach Sarah ihrer Schwester ihre Glückwünsche bereits persönlich aus.