Sarah Connor: Rührende Botschaft an Florian

Auf ihrem Instagram-Profil verkündet Sarah Connor derzeit eine Liebeserklärung nach der anderen. Nach ihrer Tochter Summer und ihrem Pferd Macho, war nun Ehe-Mann Florian Fischer an der Reihe. "From Sarah with Love" eben.

Nachdem Sarahs Liebes-Glück mit ihrem Ex Marc Terenzi 2008 scheiterte, ist die Sängerin seit gut zehn Jahren wieder in festen Händen. Doch die 40-Jährige scheint nach wie vor frisch verliebt zu sein.

Quelle: instagram.com

Tournee auf nächstes Jahr verschoben

„Ich bin so verliebt in dich“, schrieb die Künstlerin entsprechend zu einem Insta-Post, der einige Bilder des Musikproduzenten zeigt. „Ihr seit Traumpaar“, brachte es zum Beispiel ein Follower auf den Punkt, der den Beitrag kommentierte.

„Ich vermisse deine Konzerte“, schrieb eine andere Anhängerin. Im kommenden Jahr wird die Sängerin aber wieder auf Deutschland-Tournee gehen, sofern es die Corona-Pandemie denn zulässt.

Zwei gemeinsame Kinder

Dann wird Sarah Connor wohl nicht mehr ganz so viel Zeit mit ihrer Familie verbringen können, mit der sie zuletzt nach Island gereist ist. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und ist seit 2017 verheiratet. Zudem hat die 40-Jährige aus der Ehe mit Marc Terenzi noch zwei weitere Kinder mit in die Beziehung gebracht.