Sarah Hyland über desaströses erstes Date mit ihrem Verlobten

Das erste Date von Sarah Hyland und Wells Adams soll eine echte Feuerprobe gewesen sein. Die ‚Modern Family‘-Darstellerin enthüllte, dass ihr erstes Treffen mit ihrem Verlobten zur Feuerprobe wurde, weil sie ganz offen über ihre Gesundheitsprobleme sprach.

In einem Interview mit dem ‚People‘-Magazin verriet sie: „Das erste Date war eine echte Feuerprobe, weil ich ihm alles erzählte, was mit mir los war.“ Wells fügte hinzu: „Genau und in der Nacht darauf hast du mir sogar noch mehr verraten.“ Sarah Hyland witzelte, dass sie darüber geschockt war, dass Wells sie trotz ihrer Ehrlichkeit noch mochte, die durch die Schmerztabletten, die sie nach ihrer Operation einnahm, noch verstärkt wurde.

Sie schlief ein

Adam Wells erklärte: „Als sie Schmerztabletten genommen hatte, war sie sehr ehrlich zu mir.“ Die schöne Schauspielerin fügte hinzu: „Wir sprachen über FaceTime miteinander und ich schlief mittendrin ein und hatte keine Ahnung mehr von dem, was ich zu ihm gesagt hatte. Ich hätte ihm die peinlichste Geschichte meines Lebens erzählen können und es nicht gemerkt, aber er mochte mich trotzdem noch.“

Sarah genießt ihre Verlobung und hat es nicht eilig, verheiratet zu sein: „Ich genieße es, verlobt zu sein. Ich denke, dass jede Frau eine Weile lang eine Vision davon hat, was sie erwartet, aber das ist alles nur in meinem Kopf.“