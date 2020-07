Donnerstag, 23. Juli 2020 13:26 Uhr

Sarah-Jane Wollny hat einen Freund

Sarah-Jane Wollny schwebt im Liebes-Glück. In ihrer Instagram-Story hat die 21-Jährige gerade verraten, dass sie einen Freund hat.

In einer Frage-Antwort-Runde wollte ein User wissen, ob die Reality-Darstellerin vergeben sei. Ihre Antwort darauf lautete „Ja“. Zudem hat die Tochter von Silvia Wollny auch gleich verraten, dass sie und der Glückliche derzeit zusammen Urlaub in der Türkei machen.

Quelle: instagram.com

Das weiß man über den Glücklichen

Wen sich die 21-Jährige genau geangelt hat, wollte sie allerdings noch nicht verraten. Sein Name beginnt aber wohl mit einem „T“. Erst vor wenigen Tagen hat Sarah-Jane nämlich ein Foto gepostet, auf dem ein Herz zu sehen war, das in Sand gezeichnet wurde. In dem Herz waren die Initialien „S“ und „T“ zu lesen. Die Fans würden sich jedenfalls darüber freuen, wenn die Wollny-Tochter bald das Geheimnis um den Mann an ihrer Seite lüftet.

Quelle: instagram.com

Sarah-Jane wurde 1998 geboren. Derzeit macht das TV-Sternchen eine Ausbildung zur Sozialassistentin und wohnt noch bei ihrer Familie. Zuletzt verkündete die 21-Jährige aber per Instagram, dass sie plane, von zuhause auszuziehen. Vielleicht sucht sie sich ja dann eine Wohnung mit ihrem Freund.