Sarah Joelle Jahnel verlobt?

Montag, 29. April 2019 13:25 Uhr

Sarah Joelle Jahnel (29) hat sich offenbar verlobt. Die Skandal-Nudel, die als „DSDS„-Kandidatin Bekanntheit erlangte und danach mit größeren und kleineren Skandalen für Aufsehen sorgte, will nun angeblich den Bund der Ehe eingehen. Der Glückliche ist der Tennisprofi Dominik Wirlend (28).

Eigentlich wollte Sarah Joelle Jahnel die freudigen Nachrichten vorerst für sich behalten, doch eine Freundin teilte Bild von dem frisch verlobten Pärchen, wie der „Express“ berichtete. Darauf angesprochen, hielt sich Sarah noch bedeckt und erklärt: „Ich bin privat aktuell echt happy.“

Es soll wieder Musik kommen

Zuvor war Sarah Joella mit Schauspieler Bela Klentze und Makler Marco von Reeken liiert. Mit dem Tennisprofi ist Sarah Joelle erst seit wenigen Monaten zusammen, machte die Beziehung Anfang des Jahres offiziell.

Quelle: instagram.com

Übrigens, Sarah Joelle, die eigentlich als Sängerin bekannt wurde, möchte zukünftig auch wieder Musik machen. Die kam in den letzten Jahren durchaus zu kurz. Lieber modelte die 29-jährige in Unterwäsche für die Erotikmesse „Venus“ oder nahm am Dschungelcamp teil.