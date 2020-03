Sarah Kern (52) wieder getrennt: War ihr Ex (34) doch zu alt?

Erst letzten Monat machte Designerin Sarah Kern (52) die Beziehung zum 34-jährigen Tobias Pankow offiziell. Damals schwärmte sie noch von ihrem neuen Freund und nannte ihn „kultiviert, bodenständig und weltgewandt“.

Jetzt ist jedoch alles schon wieder aus und vorbei: „Durch die räumliche Distanz zwischen uns hat es nicht mehr für eine Beziehung gereicht. Wenn man sich immer nur schreibt, aber kaum sieht, macht das auf Dauer keinen Sinn“, erklärte Sarah Kern gegenüber der Illustrierten ‚Gala‘.

Lag es am Alter?

Oder lag es am Ende am Alter? Denn noch vor einem Monat stellte sie klar, dass ihr Tobias mit seinen 34 Jahren eigentlich viel zu alt für sie sei, so Kern gegenüber dem gleichen Magazin: „Tobi hat grau melierte Haare, ist schon 34. Ich stehe eigentlich auf viel jüngere Kerle.“

Trotzdem schaut die Ex-Ehefrau des 2017 verstorbenen Designers Otto Kern positiv in die Zukunft und erklärt: „Ich bin lieber ein freier Mensch. Vieles im Leben ist nicht für die Ewigkeit. Aber es ist doch schön, wenn die Seele in Ewigkeit davon beflügelt bleibt.“