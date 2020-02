Sarah Lombardi: Datet sie diesen Ex-Fußballprofi?

Es kann einem ja schon fast leid tun: Sarah Lombardi (27) kann keinen Schritt machen, ohne dass alles, was sie macht irgendwie in den Medien landet und analysiert wird. Nun wird darüber gerätselt, ob die schöne Sängerin – nachdem sie sich von ihrem Ex Roberto trennte – wieder verliebt sein könnte…

Zum einen hielt sich das hartnäckige Gerücht um eine angebliche Beziehung mit ihrem „Dancing on Ice„-Tanzpartner Joti Polizoakis (24). Dem soll wohl aber nicht so sein. Das neuste Gerücht über den Mann an ihrer Seite beinhaltet jetzt einen Ex-Fußballprofi.

Quelle: instagram.com

Fakt oder Fake?

Angeblich soll Sarah dem 26-jährigen Julian Büscher ihr Herz geschenkt haben. Wie „Der Westen“ berichtet gibt es einige Hinweise darauf. So sollen sich beide bei Instagram folgen und in der Vergangenheit gegenseitig Bilder geliked haben.

Das Gerücht nahm weiter Fahrt auf, als die junge Mutter in ihrer Insta-Story ein Video aus einem Fitnessstudio in Dülmen postete. Das sei nämlich ganz in der Nähe von Büschers Heimatdorf Buldern im Münsterland. Laut ‚Bild‘-Zeitung sollen die beiden sogar zusammen in Köln gesichtet worden sein. Es bleibt also weiterhin spannend …

Julian Büscher spielte von 2006 viele Jahre bei Preußen Münster, zwischendurch auch beim VfL Bochum. 2018 unterzeichnete Bücher für eine Saison einen Vertrag bei LA Galaxy II, die in der United Soccer League spielen. Im Februar 2019 wechselte er in die Canadian Premier League zum Cavalry FC.