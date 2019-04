Sarah Lombardi & Florian Silbereisen? – Das sagt sie dazu

Dienstag, 30. April 2019 08:46 Uhr

Sarah Lombardi ergatterte eine TV-Rolle beim „Traumschiff“ und flog für die Dreharbeiten nach Costa Rica. Für die Sängerin ist es die erste Schauspielrolle gewesen. Dort traf sie auch auf Florian Silbereisen, der Ende letzten Jahres als neuer „Traumschiff“-Kapitän ernannt wurde.

Nun tauchten Gerüchte auf, dass Florian Silbereisen und Sarah Lombardi mehr verbindet, als die Rolle in der TV-Serie. Ein Insider soll dem „Closer“-Magazin verraten haben: „Sie ist genau sein Typ. Sie ist klein, zierlich, sehr hübsch.“

Sarah klärt auf

Es war nicht das erste Mal, dass sich Silbereisen und Lombardi getroffen haben. Erst vor wenigen Wochen waren beide zu Gast bei der Schlagershow „Alle singen Kaiser“. Jetzt meldet sich aber Sarah Lombardi zu Wort und klärt die Gerüchte auf, schließlich ist sie seit rund einem Jahr glücklich mit ihrem Freund Roberto.

Quelle: instagram.com

Gegenüber RTL sagt sie: „Dass war das erste was Florian und ich gesagt haben, dass das hundertprozentig in den Schlagzeilen stattfinden wird, aber ist natürlich Blödsinn. Er ist ein total lieber Mensch, ich war ja auch in seiner Show dabei und der ist total lieb. Bodenständig und nett.“