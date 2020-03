Sarah Lombardi im Kurz-Urlaub mit Julian Büscher

Seit Wochen turtelt Sarah Lombardi (27) mit dem Amateur-Fußballer Julian Büscher (26) herum und besuchte auch schon ganz ungeniert eins seiner Spiele. Öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus hat sich die Sängerin aber nicht geäußert.

Aber auch Julian Büscher hält sich momentan noch bedeckt. Jetzt verbrachte Sarah Lombardi anscheinend ein paar entspannte Tage in Arnheim, Niederlande und das gemeinsam mit dem Kicker und einem befreundeten Pärchen.

Romantischer Pärchentrip

Auf dem Programm standen ein gemütliches und reichliches Frühstück und danach eine Fahrradtour. Bei der Fahrradtour verlinkte Sarah in ihrer Story nicht nur ihre Freunde, sondern auch endlich Julian Büscher.

„Heute einfach mal ein bisschen die Natur genießen“, erzählt die 27-jährige in ihrer Story und fügt hinzu: „Wir machen eine Fahrradtour. In Holland sind wir, in Arnheim.“ Für ein paar Sekunden sieht man sogar Büscher und das befreundete Pärchen.

Ob die beiden nun endlich ganz öffentlich zueinander stehen wollen?