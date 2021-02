Sarah Lombardi: Julian Büscher möchte seine Fußball-Karriere beenden

24.02.2021 19:46 Uhr

Bei Sarah Lombardis Freund Julian Büscher läuft es derzeit beruflich überhaupt nicht gut. Bei seinem aktuellen Verein, dem Bonner SC, steht der Fußballer nämlich vor dem Aus. Ist der Kicker bald etwa arbeitslos?

Normalerweise sollte man meinen, dass sich Sarah Lombardi (28) mit Fußballer Julian Büscher (27) eine sichere Partie geangelt hat. Den meisten Laien ist allerdings nicht bewusst, dass der Freund der Sängerin ,,nur“ in der vierten Liga spielt und somit nicht viel mehr wie bei einem mittelmäßig bezahlten Job verdienen dürfte. Doch am Ende zählen ja auch die inneren Werte – zumindest in der Liebe.

Das sagt der Trainer dazu

Weniger harmonisch geht es hingegen im Fußball-Geschäft zu, wo man bei mangelnder Leistung schnell auf dem Abstellgleis landet. Bei Julian Büscher sieht es derzeit jedenfalls ganz danach aus, als würde sich seine Zeit beim Regionalliga-Schlusslicht Bonner SC dem Ende zuneigen.

Im Gegensatz zu anderen Spielern scheint sich der 27-Jährige allerdings aus freien Stücken dafür entschieden haben, fortan kürzer zu treten. „Er hat mir kurz vor Weihnachten erklärt, dass er seinen Schwerpunkt verlagert. Ich glaube, dass das etwas mit seiner Partnerin zu tun hat. Für mich ist er trotz laufenden Vertrages bis zum Saisonende kein Kadermitglied mehr“, erklärte Trainer Joppe zuletzt gegenüber ,,RevierSport“.

Weniger Training, mehr Zeit für Sarah

Vergangenen September hat sich der Freund der Künstlerin einen Kreuzbandriss zugezogen, weswegen er ohnehin noch längere Zeit ausgefallen wäre. Anstatt an seinem Comeback zu arbeiten, möchte der Mittelfeldspieler seine Karriere nun also wohl komplett an den Nagel hängen oder zumindest zu einem niederklassigen Verein wechseln, wo wöchentlich nicht ganz so viele Trainingseinheiten auf dem Programm stehen.

Romantische Verlobung auf den Malediven

Umso mehr Zeit bleibt dafür also für Freundin Sarah Lombardi. Erst im Oktober 2020 hat der Sportler seiner Liebsten auf den Malediven einen Heiratsantrag gemacht. Wann die Hochzeitsglocken läuten sollen, steht derzeit aufgrund der Pandemie aber noch nicht fest. Stattdessen hat die ehemalige DSDS-Finalistin ihren Followern zuletzt verraten, dass sie sich für ihren Sohn Alessio definitiv ein Geschwisterchen wünscht.

Moderne Familie

Wie es bei Julian Büscher beruflich weitergeht, ist nicht klar. Momentan klingt es aber ganz nach einer modernen Patchwork-Familie, bei der die Mutter die Brötchen verdienen geht.

