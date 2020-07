Mittwoch, 22. Juli 2020 22:25 Uhr

Sarah Lombardi macht sich für Ex Pietro hübsch

Pietro Lombardi hat am Freitag seinen neuen Song "Cinderella" herausgebracht und rührt kräftig die Werbetrommel. Schließlich entscheidet sich bis Donnerstagabend, wie er sich in den kommenden Charts am Freitag platzieren wird.

Um seinen Song noch weiter zu verbreiten, rief er sogar eine eigene Challenge zu dem Song „Cinderella“ ins Leben. Seine gute Freundin und YouTuberin Jasmin Azizam machte es vor: Während im Hintergrund „Cinderella“ läuft, verwandelt man bzw. Frau sich von ungeschminkt zu aufgehübscht und gestyled.

Sarah unterstützt ihn

Auch Pietro Lombardis Ex-Frau Sarah Lombardi ließ es sich nicht nehmen an der Challenge teilzunehmen, schließlich unterstütze er Sarah vor wenigen Wochen auch ihren aktuellen Song „Te Amo mi Amor“ zu promoten.

Noch etwas müde und ungeschminkt beginnt Sarah die Challenge und verwandelt sich zu den Klängen von „Cinderella“ in wenigen Sekunden in ihren gewöhnen Look mit Lippenstift und gemachten Haaren.

Sie verstehen sich noch immer

Man merkt, trotz der öffentlichen und eher unschönen Trennung im Jahr 2016, scheinen sich die beiden heute wieder gut zu verstehen und sich vor allem auch zu unterstützen.

Quelle: instagram.com

Auch der gemeinsame Sohn Alessio scheint unter der Trennung der Eltern nicht zu leiden. Pietro hat Alessio circa zwei Mal die Woche und darf ihn sehen wann immer er möchte. So geht also Co-Parenting!