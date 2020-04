Sarah Lombardi organisiert Geburtstagsparty für Julian Büscher

Sarah Lombardi und ihr Freund feiern Geburtstag zusammen. Julian Büscher feierte gestern (22. April) seinen 27. Geburtstag, den er wegen Corona aber noch klein halten musste. Seine Freundin überlegte sich aber dennoch eine kleine Überraschung für ihn.

Dafür bekam sie liebe Worte von ihm zurück. Auf Instagram teilte der Fußballer, der aktuell für den TuS Haltern spielt, ein Foto von sich vor einer gedeckten Geburtstagstafel. Über ihm hängt ein buntes Banner, das ihm einen „Herzlichen Glückwunsch“ wünscht, auch bunte Luftballons sind im Raum verteilt.

Quelle: instagram.com

„Mein Liebster“

Zu dem Bild schreibt der Kicker: „Erster Geburtstag zu Hause seit sieben Jahren. Danke dir mein Schatz Sarah, für einen ganz besonderen Tag.“ Die Fans wissen von der Beziehung zwar schon eine Weile, so öffentlich wie mit diesem Post waren die beiden Promis aber noch nicht mit ihrer Liebe.

Auch Sarah Lombardi ist jetzt nicht mehr schüchtern. Sie markierte das Bild mit „Gefällt mir“ und teilte in ihrer Instagram-Story ein Video von Julian, in dem er seine Kerzen auspustet. Dazu schrieb sie: „Mögen sich all deine Wünsche erfüllen, mein Liebster.“