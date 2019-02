Sarah Lombardi & Roberto: Wirklich alles aus?

Mittwoch, 20. Februar 2019 11:10 Uhr

Seit Wochen wird spekuliert, ob Sarah Lombardi noch mit ihrem Freund Roberto zusammen ist. Beim „Let’s Dance“ Finale drückte der Berliner nicht vor Ort die Daumen, schickte ihr aber viele Grüße.

Quelle: instagram.com

Die Welt schien also noch in Ordnung. Nun schreibt das Magazin „Bunte“, dass Sarah längst wieder Single sein soll. Geäußert hat sich Sarah zu den aktuellen Gerüchten noch nicht, verbrachte gerade erst ein paar Tage Urlaub mit Alessio in Ischgl.

Quelle: instagram.com

Seit ihrer öffentlichen Beziehung mit Pietro Lombardi, hält Sarah ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit fern. Weder ihr vorheriger Freund Michal, noch der aktuelle Lover Roberto finden auf ihren Social Media-Kanälen groß statt. Das letzte gemeinsame Bild mit dem Berliner stammt aus dem Oktober.