Sarah Lombardi: So ernst ist es schon mit Julian Büscher

Noch vor wenigen Monaten war Sarah Lombardi mit dem Berliner Roberto Ostuni liiert, jetzt gehört ihr Herz nur noch dem Amateur-Fußballer Julian Büscher. Und auch wenn es keine offizielle Bestätigung gibt, dass die beiden ein Paar sind, zeigen sie sich mittlerweile auch bei Instagram zusammen.

Hier und da gibt es zwischen Sarah Lombardi und Julian Büscher liebe Worte für den anderen und die beiden scheinen sich auch nicht mehr verstecken zu wollen. In einer Story markierte der Kicker seine Liebste und schrieb dazu: „Du gibst dem Ganzen wieder einen Sinn.“

Dritte Beziehung

Es scheint außerdem auch so, als ob die beiden die Quarantäne gemeinsam in Sarahs Wohnung und mit Söhnchen Alessio zu verbringen. Sie machen zusammen Sport oder Spaziergänge und auch der kleine Alessio scheint kein Problem mit dem neuen Mann in Sarahs Leben zu haben.

Quelle: instagram.com

Für die 27-jährige Sängerin ist es der dritte Mann nach der Scheidung von Ex Pietro Lombardi. Zuerst war sie mit Jugendliebe Michal liiert, danach für anderthalb Jahre mit dem Berliner Roberto Ostuni und jetzt scheint sie in Julian Büscher endlich den Richtigen gefunden zu haben.