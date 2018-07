Sarah Lombardi sorgt mit Krebs-Geständnis für Verwirrung

Dienstag, 31. Juli 2018 08:59 Uhr

Sarah Lombardi sorgt mit einem Krebs-Geständnis für Aufregung. Die 25-jährige Sängerin hat ihre Fans mit einem erschütternden Geheimnis schockiert. Die junge Mutter soll eine Krebs-Diagnose erhalten haben. Das hatte man zunächst gedacht.

Wurde doch bei der der Ex von Pietro Lombardi angeblich an „eine Krebsvorstufe diagnostiziert“ – konnte man annehmen. In ihrer Instagram-Story offenbarte die Musikerin: „Die OP war zum Glück erfolgreich, es wurde alles entfernt und bisher kam nichts zurück.“

Der Eingriff scheint Sarah tief bewegt zu haben und sie bekräftigte daraufhin: „Ich bin noch dankbarer für mein Leben, meine Familie, meine Kinder und ich bin auch dankbar für Dinge wie meine Arbeit!“

Post wieder gelöscht

Doch dabei ging es gar nicht um sie! Mittlerweile hat Sarah ihr überraschendes Geständnis wieder gelöscht. In einem neuen Story-Video-Post stellte sie nun klar: „Ich hatte vor ein paar Tagen in der Instagram-Story gepostet, dass ich mir fünf Dinge von den Fans (wünsche), die sie richtig gern haben oder auf die sie stolz sind. Da hatte mir dann ein Mädchen von ihrer Krebserkrankung geschrieben, die sie überstanden hatte.“ Ach? Und das kann man nicht auch so schreiben?

Quelle: instagram.com

Viele Medien sind jedoch auf die Geschichte hereingefallen und schrieben, dass Lombardi die Diagnose vor vier Jahren erhalten hätte…

Lombardi musste sich mit zahlreichen negativen Stimmen herumschlagen, die ihr die Geschichte eh nicht geglaubt hatten. Ein User meint so: „Was ist das denn für eine neue Story. Angeblich bist du seerhhhrr krank.“ Während ein anderer schreibt: „Als ob du Krebs hattest und es jetzt erst öffentlich machst. Allerdings glaube ich, dass du solariumsüchtig warst.“ (Bang/KT)