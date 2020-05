Sarah Lombardi und ihr Julian machen wohl den nächsten Schritt

Ziehen Sarah Lombardi und ihr Freund Julian Büscher etwa zusammen? Das hat die Sängerin zumindest in ihrer Insta-Story angedeutet.

„Leute, ich sitze hier auf gepackten Kartons und Tüten“, so die 27-Jährige. Im Anschluss filmte sie die Räume in ihrem Haus in Köln, das plötzlich wie leer gefegt zu sein scheint. Von gemütlicher Inneneinrichtung war dabei absolut gar nichts mehr zu sehen.

Quelle: instagram.com

„Ich wohne ja in Köln und werde da auch bleiben, weil Alessio hier in den Kindergarten geht“, wie sie immerhin verraten hat.

Familienplanung wohl noch nicht abgeschlossen

Dass die Musikerin und der Fußballer zusammenziehen, wäre allerdings nicht überraschend. Auf Instagram präsentierten sich die beiden Turteltauben stets schwer verliebt. Zudem hat Sarah erst kürzlich gegenüber RTL erzählt, dass sie sich neben Alessio noch ein weiteres Kind vorstellen könne.

„Ich weiß noch nicht wann. Aber ich würde mir auf jeden Fall noch ein weiteres Kind wünschen. Für Alessio wäre es auch ganz schön, weil ein Geschwisterkind lernt ganz anders zu teilen“, so Sarah. Vielleicht überrascht die 27-Jährige ihre Anhänger ja bald mit Baby-News, aus ihrem und Julians Liebesnest.