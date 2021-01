25.01.2021 15:32 Uhr

Sarah Lombardi und Julian Büscher: Hochzeit 2021 trotz Corona?

Bei Sarah Lombardi läuft es in der Liebe! Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi, hat Sarah in Amateur-Kicker Julian Büscher tatsächlich die große Liebe gefunden.

Vor einigen Monaten im Urlaub stellte er die Frage aller Fragen und sie sagte selbstverständlich Ja. Jetzt planen Sarah Lombardi und Julian Büscher ihre Hochzeit – trotz Corona!

Verschiebt sie ihre Hochzeit?

Viele Paare die geplant hatten 2020 oder 2021 zu heiraten, feierten Aufgrund der weltweiten Coronapandemie im kleinen Kreis oder verschoben ihre Hochzeit auf unbestimmte Zeit.

Auch Sarah und Julian wollten 2021 eigentlich vor den Traualtar treten, aber ob das so klappt wie geplant, steht jetzt noch in den Sternen. Denn aktuell lassen sich nur erschwert große Feierlichkeiten in der Zukunft planen.

Sie will 2021 heiraten

Das weiß auch die Sängerin. In einer Fragerunde bei Instagram will ein Fan wissen, wie die beiden mit der Hochzeitsplanung voran kommen und darauf erklärt die schöne Sängerin ganz offen:

„Durch die aktuelle Situation lässt sich hier noch nicht wirklich planen. Das steht zurzeit leider noch etwas in den Sternen. Eigentlich war das unser Wunsch gewesen, dieses Jahr zu heiraten“, so Lombardi via Instagram.

Dritte Beziehung

Mit Julian ist Sarah seit knapp einem Jahr zusammen, im Herbst vergangenen Jahres macht er ihr dann im Urlaub einen Antrag. Für Sarah wird es die zweite Hochzeit sein. Zuvor war sie mit Pietro Lombardi verheiratet, die beiden trennten sich im Oktober 2016.

Danach führte sie Beziehungen mit ihrer Jugendliebe Michal T., danach führte sie eine Beziehung zu dem Berliner Roberto. Seit rund einem Jahr ist sie nun total verliebt in Julian und diesmal soll es für immer sein.

(TT)